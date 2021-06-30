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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Öksüz, ‘Sıfır Atık Projesi’ne dikkat çekti

İHA

Vali Öksüz, ‘Sıfır Atık Projesi’ne dikkat çekti

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da, ‘Sıfır Atık Projesi’, uygulaması devam ediyor.
Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz, Sıfır Atık Projesi’nin Türkiye için çok önemli bir proje olduğunu belirtti.
Öksüz, “Sıfır Atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Tüm kamu kurumkuruluşları ile özel kuruluşlarda tasarruf tedbirlerine azami dikkat göstermemiz ve atıkları geri dönüşümde değerlendirmemiz büyük önem arz ediyor” dedi.
Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz, Kars’ta bugüne kadar Sıfır Atık Sistemine geçen kamu kurum kuruluş sayısının 172, sisteme geçen tüm kamu kuruluşu ve özel firmalar sayısı 345 olduğunu kaydetti.
Türker Öksüz, “Kars’ta sıfır atık sistemine geçilmesi sayesinde; 12.681,053 ton değerlendirilebilir atık geri kazanılmış, 1.290.642,018696 kilogram sera gaz salınımı önlemiş, 158.458,865684 metreküp su tasarrufu sağlanmış, 27.736,889557 metreküp depolama alanı kazanılmış, 42.545.098,907208 kilowattsaat enerji tasarrufu sağlanmıştı” diye konuştu.
“Sıfır Atık Hakkında”
Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.
Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar:
“Verimliliğin artması, Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması, İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması, Çevresel risklerin azalmasının sağlanması, Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması ve Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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