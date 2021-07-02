Otomobiller kafa kafa çarpıştı: 9 yaralı

Bedir ALTUN/SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)KARS'ın Sarakmış ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Sarıkamış ilçesi Alisofu köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği tespit edilemeyen 04 AAJ 622 ve 34 DDJ864 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobildeki 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 9 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Sarıkamış İlçe ve Kars Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Sarıkamiş Bedir ALTUNOK
2021-07-02 16:00:12
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