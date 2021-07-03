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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Bülbül Deresi’nin çöpleri temizleniyor

İHA

Kars’ta Bülbül Deresi’nin çöpleri temizleniyor

Kars’ta etrafa pis koku saçan ve içerisi çeşitli malzemelerle dolmuş olan derelerin çöpleri temizleniyor.
Kars Belediye Başkanlığı ile Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü (DSİ) ekipleri koordineli olarak Bülbül Deresi’nde bulunan çöp ve atıkların temizlenmesi için çalışma başlattı.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sinek, haşere gibi canlıların üreme noktası olan derelerde temizlik çalışmasına başlanıldı. Şehir merkezinden geçen Bülbül Deresi’nde biriken çeşitli atık, çöp ve çamur yığınları Belediye ekipleri ve DSİ Bölge müdürlüğü ekiplerince koordineli çalışmalar yapılarak iş makineleriyle temizlendi.
Temizlen derelerden çıkan çöpler kamyonlara yüklenerek bölgeden kaldırıldı. Yapılan çalışmalarla temizlenen Bülbül Deresi’nin temiz tutulması ve içerisine çöp atılmaması istendi.

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