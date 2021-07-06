Kars’ta tarihi Demir Köprü’de evlilik teklifi

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Kars’ta 1899 yılında Ruslar tarafından Kars Çayı üzerine yapılan, 60 metre uzunluğunda ve 105 ton ağırlığındaki tarihi Demir Köprü evlilik teklifine şahitlik etti.

Kafkas Üniversitesi Paşaçayır Kampüsü ortasından geçen Kars Çayı üzerinde yerleştirilerek vatandaşların kullanımına açılan tarihi Demir Köprü’de Muharrem Benzer, Çilem Demir’e evlilik teklifinde bulundu.

Muharrem Benzer, sevgilisi Çilem Demir’e tarihi Demir Köprü’de evlilik teklifinde bulunarak, aldığı pırlanta yüzüğü parmağına taktı. Çilem Demir, yapılan sürpriz evlilik teklifine yüksek sesle 'evet' diyerek cevap verdi.

Genç çiftin bu mutlu anları kameralara yansırken, Muharrem Benzer ve Çilem Demir çiftini arkadaşları da yalnız bırakmadı.

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