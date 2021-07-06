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VHO’dan ‘6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü’ açıklaması

İHA

VHO’dan ‘6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü’ açıklaması

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı’nca, “6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü” dolayısıyla açıklama yapıldı.
Kars VHO’dan yapılan açıklamada, “Bilim İnsanı Louis Pasteur’ün 9 yaşındaki bir çocuğa kuduz aşısı uygulayarak hayatını kurtardığı 6 Temmuz 1885 tarihinde, kamuoyunda zoonozlara karşı farkındalık yaratabilmek adına “Dünya Zoonoz Günü” olarak belirlendi. Zoonoz, en basit anlamıyla, “hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık” demektir. Dünya Zoonoz gününün temel amacı; tıbbın en önemli, en etkili ve en ekonomik alanı olan “Koruyucu Hekimlik” kavramını hayata geçirmek için toplumu bilinçlendirmektir. Koruyucu hekimlik prensipleri veteriner hekimlikte sıklıkla kullandığımız, tedavi hekimliği ile karşılaştırıldığında çok daha efektif ve ekonomik bir alandır. Kendi hayatımızda da dikkat edeceğimiz birkaç basit önlem ile koruyucu hekimlik uygulamalarını hayatımıza dahil edebiliriz. Örneğin temiz su ve sabun ile ellerimizi gün içerisinde sıklıkla yıkayarak el hijyenimize dikkat etmek, bulunduğumuz kapalı ortamları sıklıkla havalandırmak, evcil hayvanlarımızı düzenli muayene ettirmek ve aşılarını takip etmek, sivrisinek, kene gibi hastalık vektörü yani taşıyıcısı olabilecek canlıların ısırıklarını önemsemek ve korunma önlemleri almak, gıda güvenliğiyle ilgili temel ilkeleri bilmek ve uygulamak gibi basit ve ekonomik önlemlerle sağlığımız bakımından oldukça tehlikeli zoonoz nitelikli hastalıklardan korunabilmek mümkündür” denildi.
Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı’nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Günümüzde, Dünya Sağlık Örgütü tarafından insanlarda tanımlanmış 1471 hastalık etkeninin 815 tanesi zoonoz karakterlidir. Şarbon, kuduz, LSD , brusella, leptospiroz, salmonella, ruam, tetatoz, tüberküloz, toksoplasma, ekinokok, tularemi, BSE (deli dana) ve Kırım Kongo kanamalı ateşi bunlardan bazılarıdır. Küresel bir pandemi halinde hala etkisi sürdüren ve zoonotik karakterli bir hastalık olduğu yönünde ciddi kanıtlar bulunan Covid19 hastalığı tüm insanlığa “Tek Sağlık” yaklaşımının önemini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizde de ilgili kurum ve kuruluşların “Tek Sağlık” konseptine uygun olarak teşkilat yapılarını güncellemeleri, mesleğimizin hayvan sağlığı ile refahını, toplum sağlığını ve çevreyi korumadaki hayati rolünü benimsemeleri ülkemiz açısından çok önemli bir ihtiyaç haline geldiğini görülmelidir. Veteriner hekimlik hizmetlerinin temel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği kabul edilmeli, “Tek Sağlık” yasası ivedilikle çıkarılarak, gerekli yasal ve yapısal düzenlemeler yapılmalıdır. Dünya Zoonoz Günü nedeniyle, halk sağlığı korumak için zoonotik hastalıklara karşı can siperane mücadele eden veteriner hekimlerin de bir an önce sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmesini, yıpranma payı ve özlük haklarında gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz.”

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