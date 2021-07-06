Doğu Ekspresi seferleri 12 Temmuz'da başlıyor

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Korona virüs (Covid19) salgınından dolayı yaklaşık bir yıldır durdurulan Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor.

Kars’ta özellikle turizmcilerin uzun süredir beklediği Doğu Ekspresi seferleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı’nca alınan karar gereğince 12 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’dan hareket ederek Kars’a gelecek.

Doğu Ekspresi 13 Temmuz 2021 tarihinde ise Kars’tan Ankara’ya hareket edecek.

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