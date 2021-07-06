Sarıkamış'ta ayılar çöplüğe dadandı, halk görmeye geliyor



Murat AYDIN/ SARIKAMIŞ, (Kars), (DHA)KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan ayılar, yiyecek bulmak için ilçe çöplüğüne geliyor. Ayıları görmek isteyenler de araçlarıyla çöplük bölgesinde bekliyor.

Ormanlık alandaki ayılar yiyecek bulmak için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki çöplüğe geliyor. Gece gelen ayılar sabahın ilk ışıklarına kadar çöplükte yiyecek arıyor. Ayıları görmek isteyenler ise araçlarıyla geldikleri bölge çevresinde bekliyor. Sarıkamış'ın her yerinde ayı görmenin mümkün olduğunu söyleyen Deniz Demir, "İnsanlarla iç içe yaşayan ayılar yiyecek bulmak için gündüzleri ilçedeki çöp konteynerlerine bile geliyor. Onları sürü halinde görmek isteyenler ise ilçenin çöpünün döküldüğü alana gidiyor. Burada sürü halinde bulunan ayılar korkutucu oldukları kadar sevimliler de. Doğal ortamda onları izlemek büyük bir zevk. Bazen araçtan inip onlarla selfie bile çekilenler var" diye konuştu.

Öte yandan Erzurum'un Olur ile Oltu kara yolunun 35'inci kilometresindeki Olur Köprübaşı köyü yakınlarında tek başına dolaşan yavru bir ayı görüldü. Kara yolundaki araç sürücüleri ayıyı görünce şaşırdılar. Ayı yavrusuna çarpmamak için özen gösteren sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip fotoğraflarını çektiler. İlk kez bir ayı gördüğünü söyleyen Emrah Ayaz, "Çok tatlıydı. Ama araçlar korna çalınca korkup dağa doğru kaçtı" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Sarıkamiş Murat AYDIN

2021-07-06 13:26:08



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