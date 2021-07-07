Kars’ta caddeler göle döndü

Kars’ta yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak yağmur ve dolu caddeleri sular altında bıraktı.

Kars’ta etkili olan sağanak yağmur sonrası caddeler adeta göle döndü. Kars’ta öğleden sonra aniden etkili olan sağanak yağış ve doluyla beraber birçok cadde sular altında kaldı.

Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi’ne biriken yağmur suları vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamazken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte zorluk çekti.



“İşyerlerinin bodrumlarına su doldu”

Kentte etkili olan sağanak yağmur sonrasında çok sayıda iş yerinin bodrumuna su doldu. Vatandaşlar ise süpürgelerle iş yerlerine su dolmaması için yoğun çaba sarf etti. Kentte sağanak yağmurun aralıkla etkili olması bekleniyor.

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