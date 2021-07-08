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İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kars’ta sürdürüyor Etiyopya asıllı atlet Gelaw, Berlin Maratonu’nda koşacak

İHA

İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kars’ta sürdürüyor Etiyopya asıllı atlet Gelaw, Berlin Maratonu’nda koşacak

İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı, Polonya’da Ağustos ayında düzenlenecek olan “İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası” hazırlıklarını Kars’ta sürdürüyor. İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı ile birlikte Kars’ta hazırlıklarını yapan Etiyopyalı atlet Getaye Fısseha Gelaw ise Eylül ayında Berlin Maratonu’na katılacak.
2328 Ağustos 2021 tarihleri arasında Polonya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na katılacak olan Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı 16 sporcuyla Kars’ta Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti’nde çalışmalarını yürütüyor.
Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Milli Takım Antrenörü Salih Öztürk nezaretinde çalışmaları sürdüren milli takım sporcuları Kars’ta bol bol oksijen depoluyor.
Sporcularla birlikte 2328 Ağustos tarihinde Polonya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na hazırlık amacıyla Kars’a geldiklerini ifade eden İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı Antrenörü Salih Öztürk, “16 tane sporcumuz var. Kars’ı rakımından dolayı, sahanın yeni olmasından ötürü birçok milli sporcunun burada antrenman yaptığı için tercih ettik. İnşallah burada güzel bir sezon geçirip, iyi bir antrenman yapıp, bundan sonradaki süreçte Ankara’da olan kampımızda devam edeceğiz. Oradan da Polonya’da yapılacak olan Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası’na katılacağız” dedi.
İşitme engellilerin dışında Kars’ta kamp yapan sporcuların olduğuna dikkat çeken Öztürk, “İşitme engellilerin dışında yine burada kamp yapan Getaye Fisseha Gelaw, Etiyopya asıllı, Ankara’da yaşayan 6 yıldır Türkiye’de bulunuyor. Gazi Üniversitesi’nde doktora yapan bir sporcumuz, o da dünya çapında koşan, kendi sınıfında en iyilerden bir tanesi, onun da maratonda çok dereceleri var. Buradaki amacı yüksek rakımda antrenman yapıp, Eylül ayında yapılacak olan Berlin’deki, Berlin Maratonu’nda koşacak. İnşallah burada iyi çalışmasıyla Berlin’deki yarışmasında en iyi derecesini koşarak bizleri gururlandıracaktır” diye konuştu.
Kars’ı çok beğendiğini belirten Etiyopya asıllı atlet Getaye Fisseha Gelaw, “Gerçekten Kars antrenman için çok güzel, yüksek rakımı olduğu için. Eylül’de Berlin Maratonu’nda koşacağım. Bu yüzden hazırlanmaya başladık. Çift antrenman yapmak için buraya geldik. Hava güzel, her şey güzel, çok güzel bir şehir, çoğunlukla Ankara’da yaşıyorum. Ankara antrenman için bu kadar uygun değil. Okul var bundan dolayı çok şehirlere gitmiyorum. Ama ilk defa Kars’a geldim. Çok güzel olduğu için tekrar Kars’a geleceğim” şeklinde konuştu.
Antrenör Salih Öztürk, nezaretinde hazırlıklarını Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti’nde sürdüren İşitme Engelliler Milli takımı sporcuları sabah ve akşam olmak üzere günde 2 antrenman yapıyor. Milli sporcular Kars’taki hazırlıklarını tamamladıktan sonra Ankara’ya dönecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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