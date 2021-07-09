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Sarıkamış’ta sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

İHA

Sarıkamış’ta sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağmur ve dolu hayatı durma noktasına getirdi.
Sağanak şekilde başlayarak daha sonra doluya dönüşen yağış, cadde ve sokakları sular altında bırakırken vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçede etkili olan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle çok sayıda iş yerinin bodrumlarına su dolarken fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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