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Kars’ta tarihi yapının duvarını kırdılar Dereiçi bölgesinde kalan tarihi yapılar yok oluyor

İHA

Kars’ta tarihi yapının duvarını kırdılar Dereiçi bölgesinde kalan tarihi yapılar yok oluyor

Kars Kalesi arkasında bulunan tarihi yapılar ve tabyalar birer birer yok oluyor. Askeriye döneminde soğuk hava deposu ve ambar olarak kullanılan tarihi binanın duvarı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı.
Geçmişte iki katlı taş binaların olduğu etrafında tabyaların bulunduğu Dereiçi bölgesinde kalan 35 tane tarihi bina yıkılmaya yüz tuttu. Hiç kimsenin ilgilenmediği, adeta duyarsız kaldığı tarihi yapılar defineciler tarafından her geçen gün biraz daha talan ediliyor. Dereiçi bölgesinde bulunan ve İngiliz Subayı Mühendis Albay Lake tarafından yaptırılan Taş Köprü’nün karşısındaki tarihi yapının beton duvarlarını kırmaya çalışmışlar. Tarihi binanın üzerindeki demirlerin de kesildiği görülürken, önlem alınmadığı takdirde Dereiçi bölgesinde bulunan ve sadece temel kalıntıları kalan taş binalar gibi yıkılarak tarihin karınlığında yerini alacak.
Betondan ve taştan çok sayıda odası bulunan, hatta merdivenler aracılığıyla altına da inilebilen tarihi bina, içkicilere de ev sahipliği yapıyor. İçerisinde içki şişelerinin bulunduğu tarihi bina, yetkililerden kendisine uzanacak eli bekliyor.
Kentte özellikle Kars Kalesi etrafında bulunan tarihi yapılardan ayakta kalanlarının yetkilerce korunmasını isteyen vatandaşlar, “Biz bu kadar çok tabya ve tarihi yapıyı bir arada başka illerde görmedik. Ancak buradaki yapılar yok olmak üzere, bu şekilde olmaları bilerin yüreğini parçaladı. Kars’ta Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yok mu? Kültür ve Turizm Müdürlüğü yok mu? Müze Müdürlüğü yok mu? Eğer bu kurumlar varsa görevleri nedir. Yazık değil mi bu binalara neden bunların yıkılmasına, talan edilmesine seyirci kalıyorlar. Bir tarih yıkılıyor, her ne hikmetse önlem alınmıyor” diye sitem ettiler.
Kars’ta kale etrafında bulunan tabyaların tamamına yakını hayvan barınağı olarak çobanlar tarafından kullanılırken, define avcıları ise tarihi binalarda kazmadık yer bırakmamış, Kars turizmde önemli bir ivme kazanırken, tarihi yapıların yıkılarak kaybolması seyirci kalınmasına ise anlam verilemiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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