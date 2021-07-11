Digor’da kaybolan kız bulundu

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Digor ilçesinde önceki gün kaybolan engelli kız çocuğu buğday ambarında bulundu.

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Hisarönü köyünde dün akşamdan beri haber alınmayan A.Ö. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, Hisarönü köyünde arama başlattı.

Arama çalışmalarını köyde yoğunlaştıran AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmada A.Ö.’yü buğday ambarında buldu. Genel sağlık durumu iyi olan Ö.A. ailesine teslim edildi.

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