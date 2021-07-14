Başkan Çalkın, hain geceyi anlattı

15 Temmuz gecesi darbecilerin AK Parti Kars İl Başkanını almak için evinin önünde tuzak kurduğu ortaya çıktı. Başkan Adem Çalkın 5. yılında o geceyi anlattı.
Dönemin Tugay Komutanı Ali Avcı'nın talimatlarıyla bir tim Başkan Adem Çalkın'ı tutuklamak için evinin önüne pusu attığı, Çalkın'ın evden erken çıkması darbecilerin hesabını bozduğu ve tim üyelerinin tutuklu bulunduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.