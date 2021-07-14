VHO Başkanı Ödül, kurbanlık seçiminde veterinerlerden destek alınmasını istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VHO Başkanı Ödül, kurbanlık seçiminde veterinerlerden destek alınmasını istedi

İHA

VHO Başkanı Ödül, kurbanlık seçiminde veterinerlerden destek alınmasını istedi

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, vatandaşların bölgede hizmet veren veteriner hekimlerden kurban seçimi, kesimi ve et muhafazası gibi teknik konularda destek alması gerektiğini belirtti.
Kurban bayramına sayılı günler kala Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, kurban kesecek vatandaşlara önerilerde bulundu.
Başkan Ercan Ödül, “Dinen bir hayvanın kurbanlık olabilmesi için tür, yaş ve sağlık kriterlerini sağlaması gerekmektedir. Koyun ve keçilerin bir, sığır ve mandaların iki, develerin ise beş yaşını tamamlamış olması gerekmektedir. Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mobil uygulama hazırlanarak kullanıma açılmış olup, söz konusu mobil uygulamadan küpe numarası girilerek hayvan bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bunun haricinde en pratik yöntem ön dişlerden yaş tayinidir. Koyun ve keçilerin bir yaşını, sığır ve mandaların ise iki yaşını tamamladığının anlaşılabilmesi için alt çenedeki ön orta iki kalıcı dişlerin yerini almış olması gerekir” dedi.
‘Kurbanlık alırken sağlıklı hayvanların seçilmesi büyük önem taşımaktadır’
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre insanlarda hastalık yaptığı tespit edilmiş bin 415 patojen ajanın 815 tanesi zoonotik yani hayvanlardan insana geçebilen karakter olduğunu ifade eden Ödül, “Bu hastalıklar temas veya gıda yoluyla insanlara bulaşmaktadır. Ülkemizde başta tüberküloz, brusella, şarbon, ekinokok kisti ve tenya olmak üzere pek çok zoonoz hastalık büyük ve küçükbaş hayvanlarda görülmektedir. Bu nedenle kurbanlık alırken sağlıklı hayvanların seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Çok zayıf, güçlükle hareket eden, kabarık/karışık tüylü, iltihaplı yarası olan, vücut ısısı yüksek, burun ucu kuru, öksüren, güç veya sesli nefes alan, ağız, burun, kulak, anüs gibi doğal deliklerinden akıntı gelen ve sulu bir dışkısı olan hayvanlar hastalık belirtisi gösterdiklerinden dolayı kurbanlık olarak satın alınmamalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, bazı hastalıklar canlı hayvanlarda belirtiler oluşturabilirken bazıları herhangi bir belirti oluşturmaz. Bu nedenle kesim öncesinde hayvanların, kesim sonrasında ise kan, et ve iç organların veteriner hekim muayenesinden geçmesi gerekir” diye konuştu.
Başkan Ercan Ödül, “Gelişme geriliği olan hayvanların etkemik oranı canlı ağırlıklarına nazaran düşüktür. Bu hayvanlarda ağırlığın çoğunluğunu baş, deri ve iç organlar oluşturur. İyi besili bir hayvanın kaburga ve kalça kemiği çıkıntıları neredeyse belirsizdir. Arka butlar dolgun ve dış bükeydir. Hayvanın sırt bölgesi elle yoklandığında sırt omurlarının her iki tarafında yer alan kasların gelişmiş olduğu gözlenir. Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar ve elde edilen veriler çiftlik yada hayvanların Covid19’u bulaştırma açısından riskli olmadıklarını göstermiştir. Ancak vatandaşlarımızın “Kars Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Kararlarında” belirtilen tedbirlere uyması ve sosyal mesafenin korunması, el hijyeninin sağlanması ve maske takılması gibi temel önlemlere uyulması gibi gerekliliklere riayet etmesi oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çalkın, hain geceyi anlattı
YEREL HABERLER Başkan Çalkın, hain geceyi anlattı
Doğu Ekspresi'ne Kars'ta sazlı sözlü karşılama
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi'ne Kars'ta sazlı sözlü karşılama
Doğu Ekspresi yolcularına Kars’ta sazlı sözlü karşılama
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi yolcularına Kars’ta sazlı sözlü ...
Kars polisinden ‘tefeci’ operasyonu
YEREL HABERLER Kars polisinden ‘tefeci’ operasyonu
First journey after 1.5 years with the Eastern Express
YEREL HABERLER First journey after 1.5 years with the Eastern ...
ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörü İsabeyoğlu basınla bir araya geldi
YEREL HABERLER ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörü İsabeyoğlu basınla bir ...
Doğu Ekspresi ile 1,5 yıl sonra Kars'tan Ankara'ya sefer
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi ile 1,5 yıl sonra Kars'tan Ankara'ya ...
Kars’tan masalsı yolculuk başladı Sıcak yaz günlerinde Doğu Ekspresi Doğu'da serinleyin Doğu Ekspresine Kars’ta Ankara’ya yola çıktı Yüklerini kapanlar trene akın etti
YEREL HABERLER Kars’tan masalsı yolculuk başladı Sıcak yaz ...
Masalsı yolculuk yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Masalsı yolculuk yeniden başlıyor
KAÜ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinde duygulandıran mektup
YEREL HABERLER KAÜ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinde ...
Kars kazları meralara çıktı
YEREL HABERLER Kars kazları meralara çıktı