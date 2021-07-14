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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars polisinden sahte para uyarısı

İHA

Kars polisinden sahte para uyarısı

Kars’ta polis, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Hayvan Pazarını ziyaret ederek kurban satıcılarını sahte para konusunda uyardı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayvan Pazarı’nda sahte paraya karşı vatandaşları uyararak, sahte ve gerçek para arasındaki püf noktaları anlattı.
Sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda bilgiler veren polis, daha sonra ise üzerlerindeki gerçek parayı gösterip sahte parayı gerçek paradan ayırt eden özellikleri anlattılar. Kurban satıcıları, mağdur olmamak için polisin verdiği sahte para brifingine yoğun ilgi gösterdi. Polis satıcılara, 'Sahte para kurbanı olmayın' uyarısını da yaptı.
Sahte paraya karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapan polisler, filigran, emniyet şeridi, holografik şerit folyo, kabartma baskı, bütünleşik görüntü ve floresan etkili mürekkep konularında da uyarıcı bilgilere yer verilerek, “Vatandaşların kalpazanların tuzağına düşerek kanun karşısında suçlu duruma düşmemeleri için banknotları tanımaları ve aldıkları paranın gerçek olup olmadığı hususunda tüm banknotlarda bulunan ve belirtilen özelliklere dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan Asayiş ekipleri tarafından Hayvan Pazarı’nın giriş ve çıkışında uygulama yapılarak vatandaşların GBT sorgulandı. Uygulamalar Kurban Bayramına kadar devam edeceği öğrenildi.
Vatandaşların alışveriş yaptıkları kişilerden şüphelenmeleri halinde 155 Polis İmdat Hattını aramalarını isteyen polisler, kurbanlık hayvan satıcılarından da sahte paraya karşı dikkatli olmalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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