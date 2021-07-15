15 Temmuz şehitleri Kars’ta anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz şehitleri Kars’ta anıldı

İHA

15 Temmuz şehitleri Kars’ta anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Kars’ta da anma etkinlikleri düzenlendi.
Faikbey Caddesi eski Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen programda yüzlerce Karslı ellerinde bayraklarla tören alını doldurdu. Türkiye’de İstanbul ve Ankara’dan sonra en çok tankın sokaklara çıktığı il olan Kars’ta vatandaşlar bir kez daha tören alanında yerini alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda 15 Temmuz darbe girişiminin ve darbeye karşı oluşturulan zaferi anlatan slayt gösteri izletildi. Programda aşıklar kahramanlık türküleri söyledi. Öğrenciler tarafından şiirler okundu. Anma programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan televizyon kanallarından yaptığı konuşma canlı olarak alanda kurulan ekrana yansıtıldı.
Programda konuşan Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Kars ilimiz, hain darbe girişimini Ankara ve İstanbul’dan sonra en ağır şekilde yaşamasına rağmen, Gazi Kars’ımızın kahraman ve vatansever insanları, 29 adet tank, onlarca zırhlı araç ve ağır silahlarla yapılan saldırıya canları pahasına karşı koymuş, göğsünü siper ederek, bu ihanet şebekesine dur demiştir. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi siz değerli Karslı hemşehrilerim de o gece; vatan sevgisinin, fedakârlığın, cesaretin, yiğitliğin, bir hilal uğruna şehadete yürümenin ne demek olduğunu darbecilere ve arkasındaki zihniyete bir kez daha gösterdiniz. Bu vatanın bir evladı olarak sizlere şükranlarımı sunuyor, önünüzde saygı ve minnetle eğiliyorum” dedi.
Öksüz, “Yüce Türk milleti, inancı, azmi ve kararlılığıyla tarihin her döneminde zorlukların üstesinden gelip bir çıkış yolu bulmuş, vatanını ve devletini selamete ulaştırmıştır. Devletimiz ve milletimiz, gücüne güç katmış, tarihî yürüyüşünü sürdürmeye devam etmiştir. Biz o gün her anlamda hainliği, alçaklığı gördük. Ama en önemlisi, milletimizin kahramanlığını, cesaretini gördük; her türlü ağır silahın karşısında dimdik duran, kurşuna karşı gövdesini siper eden, imanın nur yüzlü çocuklarını gördük. 15 Temmuz gecesi, var olmak ile yok olmak arasındaki ince çizgiyi yokladığımız ve yüce rabbimizin lütuf ve inayetiyle hürriyet ve istiklalimizi muhafaza ettiğimiz önemli bir tarihtir. 15 Temmuz, tıpkı istiklal harbimiz gibi milletimizin topyekûn kıyamıdır, dirilişidir, şahlanışıdır. 15 Temmuz ruhu, asil milletimizin tarihinden aldığı güçle 100 yıl sonra kendi gelecek ve kaderini yeniden tayin ettiği ve bütün dünyaya kabullendiği bir gündür. 15 Temmuz, ülkemizin ve milletimizin kalbine yönelen hayasızca akının, milletimizin siper ettiği gövdesinde durdurulduğu ve mağlup olduğu, milli iradenin taçlandığı muazzam bir gündür. İşte onun içindir ki, 'Türkiye Geçilmez' diye haykırıyoruz. Türkiye geçilmez; Türkiye bayrağı, vatanı, devleti ve milletiyle tektir, bölünemez ve geçilemez. Rabbime şükürler olsun ki, Türkiye’nin günümüz dünya düzeninde söyleyecek sözü ve haksızlıklara müdahale edecek kudreti bulunmaktadır. 15 Temmuz destanı, milletimizin azim ve kararlılığıyla, hain darbe girişimine karşı duruşuyla bunun vücuda gelmiş halidir” diye konuştu.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Üzerinden 5 yıl geçse de 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu ihanet, bin yıldır yaşadığımız bu kutsal topraklar üzerinde emsali görülmemiş bir ihanetti. Aziz milletimizin vergileriyle alınmış olan silahların, yine bu millete çevrildiği bir ihanetti. Bugünü bize yaşatan hainler hem demokrasimize hem de bu ülke topraklarına, vatanımıza kast etmişlerdi. Ancak, şükürler olsun başaramadılar. 15 Temmuz, millet hafızasına, millet tarihine kaydedilmiş bir gün olarak kalacaktır. FETÖ’nün hain girişimi ile ülkemizin, milletimizin, devletimizin ve demokrasimizin üzerine çöken kara bulutlar, milletimizin engin feraseti ve çelikten iradesiyle bertaraf edilip ülkemizde yeni bir gün doğdu. Bugün bize düşen ve yapılması gereken ise bu imanı sürekli diri tutmak ve 15 Temmuz ruhunu tahkim etmektir. İnancın, azmin ve vatan aşkının önünde duracak hiçbir güç yoktur. Yeter ki Türk milleti birlik ve beraberlikle hareket etmeye devam etsin. Bu milletin son ferdi ayakta durduğu sürece bu vatan ilelebet bizim yurdumuz olarak kalacaktır. Millet iradesine vurulmak istenen 15 Temmuz darbe girişimi her ne kadar tarihe gömülmüşse de emperyalist güçlerin ülkemiz ve bulunduğumuz coğrafya üzerindeki kötü emelleri bitmiş değildir. Bu konuda her bir birey olarak çok ama çok dikkatli olmalıyız. Unutmayalım ki; bizim bu ülkeden başka vatanımız yok, bizim bu ülkeden başka gidecek yerimiz de yok. Bu açıdan milletimize, maddi, manevi acılar ve kayıplar yaşatan 15 temmuz ve benzeri ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların ağır olduğunu ve büyük özveri gerektirdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yine hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ve müreffeh olabilmenin temel şartı; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik ahdimizi korumaktan geçmektedir. Bugün ülkemizin terör örgütlerine ve emperyalist güçlere karşı Suriye’de, Irak’ta, Karabağ’da, Libya’da, Akdeniz’de, Mavi Vatan’da ve diğer coğrafyalardaki gelişmeler karşısında sergilediği kararlılığın Sarıkamış’tan, Çanakkale’den, kurtuluş mücadelemizden bir farkı yoktur. Gücümüzü denemeye kalkanlar, onun ne kadar büyük olduğunu görecek, bizden dostluk isteyenler onun onurunu yaşayacaklardır. Çünkü barış isteyecek cesarette, savaşı göze alacak güçteyiz. Özellikle gençlerimizin, ülke olarak dün niçin ve hangi inançla o kavgaları vermişsek, bugün de aynı sebeple ve aynı imanla bu mücadeleyi verdiğimizi iyi bilmeleri gerekmektedir. O nedenle bu hatıraları sıcak tutmamız, çocuklarımıza, gençlerimize iyi anlatmamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Kuşkusuz ki geçmişini bilmeyen bir nesil, bu milleti geleceğe taşıyamaz. Şunu herkes çok iyi bilmelidir ki; biz, bu topraklarda bizi biz yapan değerlerimizle ay yıldızlı bayrağımızın altında, tek vatan, tek millet, tek devlet olarak ilelebet var olacağız. 15 Temmuz gecesi Kars’ta birlikberaberlik içerisinde demokrasiye, vatanın birlikberaberliğine sahip çıkan, “tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet” diyerek mücadele eden tüm vatandaşlarımıza, siyasi partilerimize, kamu kurumlarına, dernek, vakıf ve tüm toplum kesimlerine şükranlarım sunuyorum” şeklinde konuştu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlenen atletizm yarışmasına katılan İşitme Engelliler Milli takım sporcuları taşıdıkları sancağı tören alanına getirerek Vali Öksüz’e teslim ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta ‘Türkiye Geçilmez’ araç korteji havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kars’ta ‘Türkiye Geçilmez’ araç korteji havadan ...
Kars’ta şüpheli çanta patlatıldı
YEREL HABERLER Kars’ta şüpheli çanta patlatıldı
15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler
Kardeşler, 15 Temmuz için işaret diliyle klip çekti
YEREL HABERLER Kardeşler, 15 Temmuz için işaret diliyle klip çekti
Kars’ta 15 Temmuz etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Kars’ta 15 Temmuz etkinlikleri başladı
Sarıkamış'ı sel vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Sarıkamış'ı sel vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı
Kars polisinden sahte para uyarısı
YEREL HABERLER Kars polisinden sahte para uyarısı
VHO Başkanı Ödül, kurbanlık seçiminde veterinerlerden destek alınmasını istedi
YEREL HABERLER VHO Başkanı Ödül, kurbanlık seçiminde veterinerlerden ...
Başkan Çalkın, hain geceyi anlattı
YEREL HABERLER Başkan Çalkın, hain geceyi anlattı
Doğu Ekspresi'ne Kars'ta sazlı sözlü karşılama
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi'ne Kars'ta sazlı sözlü karşılama
Doğu Ekspresi yolcularına Kars’ta sazlı sözlü karşılama
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi yolcularına Kars’ta sazlı sözlü ...
Kars polisinden ‘tefeci’ operasyonu
YEREL HABERLER Kars polisinden ‘tefeci’ operasyonu
First journey after 1.5 years with the Eastern Express
YEREL HABERLER First journey after 1.5 years with the Eastern ...
ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörü İsabeyoğlu basınla bir araya geldi
YEREL HABERLER ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörü İsabeyoğlu basınla bir ...
Doğu Ekspresi ile 1,5 yıl sonra Kars'tan Ankara'ya sefer
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi ile 1,5 yıl sonra Kars'tan Ankara'ya ...
Kars’tan masalsı yolculuk başladı Sıcak yaz günlerinde Doğu Ekspresi Doğu'da serinleyin Doğu Ekspresine Kars’ta Ankara’ya yola çıktı Yüklerini kapanlar trene akın etti
YEREL HABERLER Kars’tan masalsı yolculuk başladı Sıcak yaz ...