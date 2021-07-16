106 yaşın formülü organik yiyecekler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

106 yaşın formülü organik yiyecekler

DHA

106 yaşın formülü organik yiyecekler


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın Digor ilçesine bağlı Bacalı köyünde kızı ve torunlarıyla yaşayan 106 yaşındaki Asya Yulalar, sağlığını doğal ve organik yiyeceklere borçlu olduğunu söyledi.
Digor'a 10 kilometre uzaklıktaki Bacalı köyünde oturan Asya Yulalar, yıllar önce eşini kaybedince kızı ve torunlarıyla yaşamaya başladı. Tarım ve hayvancılık yapılan köyde ilerleyen yaşına rağmen kızına zaman zaman işlerde yardımcı olan Asya Yulalar, vaktinin çoğunu torunlarıyla geçiriyor. Sağlığını doğal ve organik yiyeceklere borçlu olduğunu belirten Yulalar, "Bizler eskiden bir kap yemek yiyor doyuyorduk şimdi ise sofrada yiyecek bol ama yiyen yok. Tencerede bulgur kaynatırdık. O zaman ev yağı kullanırdık, yiyen güçlenir ve sağlıklı olurdu. Ben bu sağlığı organik ve doğal yiyeceklere borçluyum. O zaman yemeklerin tadı ve lezzeti de vardı. Şimdi ise her şey var ama tadı yok" diye konuştu.
Gençliğinden at bindiğini de belirten Yulalar, eski günleri şu sözlerle anlattı:
"Çok ata binmişim. Derelere gider, halı kilim yıkardık, halı kilim dokurdum. Elektrik yoktu, gaz lambası ışığında çalışırdık. Çok çileler çektik. Çocukların altlarını höllük diye bilinen toprakla sarardık. Elimizle çamaşır yıkardık. Çok kar yağardı dam boyu kadar olurdu. Hava çok soğuk olurdu. Tezekle soba yakardık. Allah sizlere çok ömür versin."
Torunlarına insanları sevmeleri ve saygılı olmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Yulalar, "Eskiden belki bu kadar imkan yoktu ama insanlara sevgi ve saygı vardı. Onun için eski günlerimi özlüyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-07-16 12:22:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kars’ta kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi
15 Temmuz şehitleri Kars’ta anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri Kars’ta anıldı
Kars’ta ‘Türkiye Geçilmez’ araç korteji havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kars’ta ‘Türkiye Geçilmez’ araç korteji havadan ...
Kars’ta şüpheli çanta patlatıldı
YEREL HABERLER Kars’ta şüpheli çanta patlatıldı
15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler
Kardeşler, 15 Temmuz için işaret diliyle klip çekti
YEREL HABERLER Kardeşler, 15 Temmuz için işaret diliyle klip çekti
Kars’ta 15 Temmuz etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Kars’ta 15 Temmuz etkinlikleri başladı
Sarıkamış'ı sel vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Sarıkamış'ı sel vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı
Kars polisinden sahte para uyarısı
YEREL HABERLER Kars polisinden sahte para uyarısı
VHO Başkanı Ödül, kurbanlık seçiminde veterinerlerden destek alınmasını istedi
YEREL HABERLER VHO Başkanı Ödül, kurbanlık seçiminde veterinerlerden ...
Başkan Çalkın, hain geceyi anlattı
YEREL HABERLER Başkan Çalkın, hain geceyi anlattı
Doğu Ekspresi'ne Kars'ta sazlı sözlü karşılama
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi'ne Kars'ta sazlı sözlü karşılama