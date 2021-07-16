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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Otogarı’nda bayram yoğunluğu

İHA

Kars Otogarı’nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşlar otogarın yolunu tuttu.
Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar Kars Otogarı’na akın etti. Biletini günler öncesinden alan vatandaşlar peronlarda hazır beklerken, son dakika bilet almak isteyenler ya eli boş döndü ya da ek seferlerde yer bulabildi. Kars Otogarı’na gelen vatandaşlar, günler öncesinden bilet aldıklarını ve bayramı yakınlarıyla birlikte geçirmek için yola çıktıklarını belirttiler.
Kars Otogarı’nda yaşanan yoğunluk otobüs işletmelerinin yüzünü güldürdü. Uzun süredir doğru dürüst iş yapamadıklarını ifade eden otobüs işletme sahipleri, bayramdan sonra işlerinin yine duracağını kaydettiler.
Kars Otogarı’na erken saatlerde gelen vatandaşlar daha sonra otobüslerine binerek bayram yolculuğuna başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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