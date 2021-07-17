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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çalkın, oto ekspertizin açılışını yaptı

İHA

Başkan Çalkın, oto ekspertizin açılışını yaptı

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, otomobil ekspertizin açılışını yaptı.
Kars’ta Oto Ekspretiz olarak vatandaşlara Merkez Mahallesi Dr. Halil Erdoğan Caddesi’nde hizmet verecek olan Dynomark Oto Ekspertiz’in açılışını AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara ve işletme sahipleri Gökhan ve Volkan Kuyumcu birlikte yaptı. Başkan Çalkın, işyerinin Kars’a ve Karslılara hayırlı olmasını diledi.
Başkan Adem Çalkın, “Oto alım satımında önemli bir merkez olan Kars’ta bu sektörde hizmet verecek olan işletmeyi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Otomobil veya hafif ticari araç grubunda aracı olan vatandaşlarımız araçlarının kaportadan boyaya, motordan yürür aksama kadar tüm kontrollerini yaparak araçta herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edebilecekler. Alış verişlerini güvenle yapabilecekler” dedi.
Kars’ta açılışı yapılarak vatandaşlara hizmet verecek olan Oto Ekspertiz’de performans testi, kaporta kontrol, mekanik kontrol, airbas kontrol, kilometre sorgulama, beyin kontrol, silindir kapağı kaçak testi, conta kaçak, yanık testi, alt takım kontrol, fren ve süspansiyon ile şasi kontrolleri yapılacak.
Karslı Kuyumcu kardeşlerin açtığı oto ekspertiz kentte önemli bir eksiği de gidermiş oldu. Vatandaşlar araç alım ve satımlarında rahat nefes alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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