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Turistin sözlerine üzülüp, köyüne orman kurdu

DHA

Turistin sözlerine üzülüp, köyüne orman kurdu


Bedir ALTUNOK/SELİM (Kars) (DHA)KARS'ın Selim ilçesine bağlı Bezirgan köyünde yaşayan Kayahan Avcı (33), geçen yıl köyden geçen turist kafilesindeki kişilerden birinin "Bu nasıl bir duygu ki Allahuekber Dağları'na giderken yol üzerinde bir dikili taş, bir ağacınız bile yok" sözleri üzerine arazisinin bir bölümüne 2 bin 700 fidan dikti. Arazinin tamamına 2023'e kadar 90 bin fidan dikeceğini söyleyen Avcı, "Sarıkamış Şehitler Hatıra Ormanı adını verdiğim alana 21 metre yüksekliğinde 24 metre kare genişliğinde bir Türk bayrağı, 2 çeşme ve 5 tanede leylek yuvası diktim" dedi.
İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Bezirgan köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Kayahan Avcı, Allahuekber Dağları yolu üzerindeki arazisine çam, huş ve ladinden oluşan 2 bin 700 fidan dikerek orman kurdu. Avcı, alana, yıllar önce Diyarbakır ve Tunceli'de şehit olan polis memuru 2 köylüsünün temsili mezar taşı, 2 çeşme ve 5 leylek yuvası kurarak, Boğaziçi Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aslan'ın hediye ettiği Türk bayrağını da 15 Temmuz günü törenle göndere çekti. Avcı, `Şehitlik Hatıra Ormanı´ adını verdiği alan için yapacak daha çok işinin olduğunu söyledi. Ormanlık alana ahşaptan köprü ve kamelyalar kuracağını belirten Kayahan Avcı, "Geçen yıl köyümüze bir gurup yabancı turist geldi. Köy meydanında bana şehitliğe nasıl gidebileceklerini sordular. Ben de tarif ettim. İçlerindeki biri bir şeyler söyledi. Rehbere ne söylediğini sordum. O da turistin 'Bu nasıl bir duygu ki Allahuekber Dağları´na giderken yol üzerinde bir dikili taş, bir ağacınız bile yok' dediğini söyledi. Çok utandım ve seneye gelip buraları görmelerini istedim. Köyün yanında kendime ait 19 dönüm bir arazim vardı. Bunun yaklaşık 2 dönümüne tek başıma 2 bin 700 tane çam, huş ve ladin fidanı diktim. Kurduğum bu ormanlık alanın adını da 'Şehitler Hatıra Ormanı' koydum. Buranın bir özelliği de Allahuekber Dağları yolu üzerindeki ilk Sarıkamış şehitleri hatıra ormanı. Bu arazinin tamamına 2023 yılına kadar fidan dikeceğim. Umarım bir ağaçları bile yok diyen o turist gelip buraları görür. İyi ki de öyle bir şey söyledi ve ben de bunları yaptım. Bunları çök önceden yapsaydık belki de şimdi orman köyüydük" diye konuştu.
Ormanlık alana diktiği mavi renkteki leylek yuvaları sayesinde artık köylerine leyleklerin gelmeye başladığını kaydeden Kayahan Avcı, "Sekiz yıl önce köydeki leylek yuvasını yıktılar. O günden sonra köye leylekler gelmemeye başladı. Ormana diktiğimiz yuvalara gelmeye başlayınca çok sevindim. Bu ormanlık artık şehitliğe gitmek isteyenlerin de mola vereceği yer olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Selim Bedir ALTUNOK
2021-07-17 12:16:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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