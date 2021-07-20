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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta Bayram namazında camiler doldu

İHA

Kars'ta Bayram namazında camiler doldu

Kars'ta, Kurban Bayramı namazında camiler doldu taştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile birlikte bayram namazını kıldı.
Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde bayram namazı kıldı.
Cami çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Bugün mübarek bayram gününe erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah’a hamdı ediyorum bizi bu mübarek güne ulaştırdığı için Kurban Bayramı’nın hepimize, İslam Alemi’ne mübarek olmasını, hayırlar getirmesini diliyorum. Bütün bayramlar birlik, beraberlik, hoşgörü, sevgi açısından önemli günlerdir. İnşallah bugün tüm bayramlar gibi sevgiye, hoşgörüye, birlik beraberliğimize vesile olur. Bugün vesilesiyle kırılan gönülleri tamir ettiğimiz, muhtaç insanların yardımına koştuğumuz, onlara yardım ettiğimiz günlerden birisi olur” dedi.
Salgının geçmediğine ve maske, mesafe, hijyen kurallarına mutlak süratle uyulması gerektiğine dikkat çeken Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Bayram vesilesiyle, hem vatandaşlarımız huzur içerisinde bayramı geçirsinler diye, hem de sağlıklı olarak kurbanlarını kessinler diye tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri aldı. Umuyorum ki bütün Karslı hemşehrilerimde bayramı huzur içerisinde, güven içerisinde kutlayacaklardır. Henüz salgın hastalıktan çıkmış değiliz. Onun için ben Karslı hemşehrilerimizden, vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum. Tabi ki bayram ziyareti yapacaklar. Fakat kısa şekilde yaparlarsa ve maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet ederlerse bayramı daha huzurlu, daha mutlu geçirmiş oluruz. Daha sonra oluşabilecek hastalıklardan üzüntülerden, sıkıntılardan korunmuş oluruz. Bu vesileyle ülkemizin huzuru için, güvenliği için, bölünmez bütünlüğü için, şehit olan tüm şehirlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tekrar tüm vatandaşlarımızın, İslam Alemi’nin bayramını gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.
Evliya Cami de bayram namazını kılan vatandaşlar daha sonra Kars Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Vatandaşlar Covid19 tedbirleri kapsamında maske takarak sosyal mesafe kurallarına uyarak protokol üyeleriyle bayramlaştı.
Evliya Cami önünde düzenlenen bayramlaşma törenine Kars Valisi/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve vatandaşlar katıldı.

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