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Kars’ta acemi kasaplar hastanelik oldu. Hastanede tedavi altına acemi kasaplar tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Kars merkezde kurbanları kesmek isterken kendilerini çeşitli yerlerinden yaralayan yaklaşık 20 acemi kasap, tedavi olmak için Harakani Devlet Hastanesi’ne geldi. Hastane de tedavileri yapılan acemi kasapların taburcu edildi.

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