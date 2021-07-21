Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde serinlediler

Doğu Ekspresi’nin seferlerinin başlamasıyla birlikte Kars’ta canlılık yaşanıyor. Doğu Ekspresi ile gelen yerli ve yabancı turistler serinlemek için kendilerini Çıldır Gölü’nün buz gibi sularına attılar.
Son yılların en sıcak yazının yaşandığı ve hava sıcaklığının 32 dereceyi gördüğü Kars’ta vatandaşlar kendilerini bayram tatilini fırsat bilerek Çıldır Gölü kıyılarına attı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.