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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Bedesten bölgesinden çöpler alınmıyor

İHA

Kars Bedesten bölgesinden çöpler alınmıyor

Kars Vadisi Projesi’nin hayata geçirildiği bölgede bulunan çöp kutularından çöpler alınmıyor.
Kars’ta hemen hemen herkesin zaman geçirmek için gittiği Kars Vadisi Projesi’nin hayata geçirildiği Bedesten’in olduğu bölümde yapılan çöp kutuların içerisi çöplerle doldu. Vatandaşların uğrak yeri olan bölgedeki çöplerin alınmaması ortaya hiç hoş olmayan görüntüler çıkardı.
Çevre düzenlemesi çalışmalarının da yürütüldüğü bölgeyi görmeye gelen vatandaşların çöpleri gelişi güzel atması dikkat çekerken, belediye temizlik işleri ekiplerinin çöpleri düzenli almaması ise gözlerden kaçmıyor.
Özellikle oturakların yanına yapılan çöp kutularının içerisinin tamamen çöple dolu olması bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin çektikleri fotoğraflara da yansıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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