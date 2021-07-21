Kars Bedesten bölgesinden çöpler alınmıyor

Kars Vadisi Projesi’nin hayata geçirildiği bölgede bulunan çöp kutularından çöpler alınmıyor.

Kars’ta hemen hemen herkesin zaman geçirmek için gittiği Kars Vadisi Projesi’nin hayata geçirildiği Bedesten’in olduğu bölümde yapılan çöp kutuların içerisi çöplerle doldu. Vatandaşların uğrak yeri olan bölgedeki çöplerin alınmaması ortaya hiç hoş olmayan görüntüler çıkardı.

Çevre düzenlemesi çalışmalarının da yürütüldüğü bölgeyi görmeye gelen vatandaşların çöpleri gelişi güzel atması dikkat çekerken, belediye temizlik işleri ekiplerinin çöpleri düzenli almaması ise gözlerden kaçmıyor.

Özellikle oturakların yanına yapılan çöp kutularının içerisinin tamamen çöple dolu olması bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin çektikleri fotoğraflara da yansıyor.

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