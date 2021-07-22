Kars’ta tarihi mekanlar ziyaretçi akınına uğruyor

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Kars’a geliyor. Başta Doğu Ekspresi olmak üzere tur operatörleri aracılıyla Kars’a gelen vatandaş tarihi mekanları gezerek bayram tatilini değerlendiriyor.

Kars’ın değerlerinin başında yer alan Kars Kalesi ve Kümbet Cami (12 Havariler Kilise) yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kümbet Cami ve hemen yanı başındaki Evliya Cami, Hasanı Harakani Türbesi Kars’a gelenlerin akınına uğruyor.

Kars’a İstanbul’dan bayram tatili için geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Bayram tatil için Kars’a geldim. Kars çok güzel, burada birçok medeniyeti bir arada buluyoruz. Buram buram tarih kokuyor. Kümbet Cami’yi gezdim. Birazdan kaleye çıkacağım. Gerçekten Kars görülmesi gereken önemli yerlerden biridir” dediler.

Kars’a yurt içinden ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı turistler, Kümbet cami (12 Havariler Kilisesi)’ni ziyaret etti. Buradan Kars Kalesi’ne çıkan turistler, daha sonra Çıldır Gölü Kütük Ev’e hareket etti.

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