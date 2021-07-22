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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Kars Evleri tamamen yıkıldı

İHA

Tarihi Kars Evleri tamamen yıkıldı

Kars Kalesi altında bulunan ve aralarında Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın da bulunduğu tarihi evler tamamen yıkıldı. 4 duvarları kalan tarihi evlerin akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.
Kars’ta, birçok tarihi yapılar gibi kaderine terk edilen tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı ve etrafında bulunan tarihi evlerinin son durumu görenlerin yüreğini yakıyor.
Kars Kalesi’nin eteklerinde, tarihi Taş Köprü ile hamamlar bölgesinde bulunan ve 19. yüzyılda yapılan tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın da aralarında bulunduğu tarihi evler bakımsızlık ve ilgisizlikten yıkılarak kaybolmaya yüz tutarken, dönemin Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu tarafından demir konsollarla koruma altına alınan tarihi evlerin demir konsolları dahi yıkıldı.
Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ettiği Taş Köprü etrafında bulunan ve sayıları 5’i geçmeyen tarihi evler kimliği belirsiz kişilerce define aramak için kazılmış vaziyette bulunuyor. Camları kapıları hatta tavanlarına kadar yıkılan tarihi evlerden sadece Ahmet Tevfik Paşa Konağı yıkılmamak için direniyor. Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın içerisi tamamen talan edilerek yıkılmaya bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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