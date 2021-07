Başkan Alibeyoğlu’ndan yeme-içme sektörüne çağrı! Alibeyoğlu, “Lokanta ve restoranların kapalı olması Kars’a gelen misafirleri mağdur etti”

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, yemeiçme sektörüne çağrıda bulundu. Alibeyoğlu, lokanta ve restoranların bir an önce iş başı yapması gerektiğini belirtti.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla Kars’a birçok misafir ve turist kafilesinin geldiğini, bayram tatili dolayısıyla lokanta ve restoranların kapalı olduğunu ve gelen turistlerin yemek yiyebilecek mekan bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Lokanta ve restoranların bir an önce açılması gerektiğini ifade eden Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu, “9 günlük bayram tatili dolayısıyla ilimize misafir akını olmuş, ilimizde turizm yoğunluğu yaşanmıştır. Ancak, bayram tatili dolayısıyla bazı mekanların kapalı olması özellikle yöresel yemek çeşitlerine erişimi zorlaştırdığından ilimizi ziyaret eden misafirler odamıza doğrudan veya dolaylı olarak taleplerini iletmişlerdir” dedi.

Alibeyoğlu, “Bu durum ilimizin misafirperverliğine zarar verebileceğinden yemeiçme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bir an önce iş başı yapması ilimiz açısından faydalı olacaktır. Dolayısıyla lokanta ve restoranlarımızı bir an önce iş başı yapmaya ve mekanlarını açmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

