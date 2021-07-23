Başkan Alibeyoğlu’ndan yeme-içme sektörüne çağrı! Alibeyoğlu, “Lokanta ve restoranların kapalı olması Kars’a gelen misafirleri mağdur etti”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Alibeyoğlu’ndan yeme-içme sektörüne çağrı! Alibeyoğlu, “Lokanta ve restoranların kapalı olması Kars’a gelen misafirleri mağdur etti”

İHA

Başkan Alibeyoğlu’ndan yeme-içme sektörüne çağrı! Alibeyoğlu, “Lokanta ve restoranların kapalı olması Kars’a gelen misafirleri mağdur etti”

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, yemeiçme sektörüne çağrıda bulundu. Alibeyoğlu, lokanta ve restoranların bir an önce iş başı yapması gerektiğini belirtti.
KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla Kars’a birçok misafir ve turist kafilesinin geldiğini, bayram tatili dolayısıyla lokanta ve restoranların kapalı olduğunu ve gelen turistlerin yemek yiyebilecek mekan bulmakta zorlandıklarını söyledi.
Lokanta ve restoranların bir an önce açılması gerektiğini ifade eden Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu, “9 günlük bayram tatili dolayısıyla ilimize misafir akını olmuş, ilimizde turizm yoğunluğu yaşanmıştır. Ancak, bayram tatili dolayısıyla bazı mekanların kapalı olması özellikle yöresel yemek çeşitlerine erişimi zorlaştırdığından ilimizi ziyaret eden misafirler odamıza doğrudan veya dolaylı olarak taleplerini iletmişlerdir” dedi.
Alibeyoğlu, “Bu durum ilimizin misafirperverliğine zarar verebileceğinden yemeiçme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bir an önce iş başı yapması ilimiz açısından faydalı olacaktır. Dolayısıyla lokanta ve restoranlarımızı bir an önce iş başı yapmaya ve mekanlarını açmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta bataklığa saplanan ineği vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Kars’ta bataklığa saplanan ineği vatandaşlar kurtardı
Tarihi Kars Evleri tamamen yıkıldı
YEREL HABERLER Tarihi Kars Evleri tamamen yıkıldı
Kars’ta tarihi mekanlar ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Kars’ta tarihi mekanlar ziyaretçi akınına uğruyor
Kars Bedesten bölgesinden çöpler alınmıyor
YEREL HABERLER Kars Bedesten bölgesinden çöpler alınmıyor
KATSO Başkanı Alibeyoğlu’nun bayram mesajı
YEREL HABERLER KATSO Başkanı Alibeyoğlu’nun bayram mesajı
Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde serinlediler
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde ...