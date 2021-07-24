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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta polisten bayram sonrası uygulama

İHA

Kars’ta polisten bayram sonrası uygulama

Kars’ta bayram sonrası karayollarında polis ekiplerince uygulamalar sıklaştırıldı. Polis bayram sonrası geldikleri şehirlere dönüş yapan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması yönünde uygulamalar aralıksız devam ediyor. Kurban Bayramı Kars’ta yakınlarıyla birlikte geçirmek üzere kentte gelen vatandaşlar bayram sonrası dönüşe başladı. Karayollarında yoğunluğun önüne geçilmesi ve vatandaşların güvenli bir şekilde yolcuk yapması için polis ekiplerine oluşturulan noktalarda denetimler yapılıyor. Polis durdurduğu araçlarda kontroller yaparken, araçlarda bulunan vatandaşlarında GBT sorgulamaları yapılıyor.
Sürücü ve yolculara başta Kovid19 salgınıyla mücadele için meske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde bilgilendirme yapılırken, trafik ekiplerince de sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı yapılıyor.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce, Ardahan Yolu, Bölge Trafik önü ve Sanayi Kavşağı başta olmak üzere kent merkezinde de belirlenen noktalarda yapılan uygulamalarda kusurlu bulunan ve eksikleri görülen sürücülere yasal işlem yapılıyor. Uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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