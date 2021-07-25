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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkı Bulut SMA hastası çocuk için Kars'ta sahneye çıktı

İHA

Hakkı Bulut SMA hastası çocuk için Kars'ta sahneye çıktı

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Hakkı Bulut, Kars’ta SMA Tip 1 hastası çocuk için sahne aldı. Yılların eskitemediği sanatçı Hakkı Bulut, eski ve yeni eserlerini seslendirdi.
Kars Dernekler Federasyonu ile Karslı Özkesemenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Susuz ilçesinde Aygır Gölü kıyısında organize ettiği ‘Umut Festivali’ birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.
Düzenlenen festivalin tüm gelirinin SMA Tip 1 hastası olan Berinay Özkesemen isimli bebeğe bağışlanacağı festivalde sahne alan sanatçı Hakkı Bulut, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle festivale katılanları kendinden geçirdi.
Festivalin tüm gelirlerinin Berinay bebeğe bağışlanacağını ifade eden Berinay Özkesemen’in dedesi Rıfat Özkesemen, “Bu çocuk benim torunum, bunun gibi nice çocuklarımız var. Bütün insanlara sesleniyorum. Sadece benim çocuğum için değil, bütün SMA çocukları için el birliği verelim. Bu çocukları kurtaralım. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Ben kendi çocuğum torunum için uğraştım. İnşallah bundan sonra da bütün çocuklar için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım” dedi.
Karslı yöresel sanatçıların da sahne aldığı festivalde Hakkı Bulut’u dinlemek için festival alanına gelen genç, yaşlı, çok sayıda hayranı ünlü sanatçının seslendirdiği, ‘Ben Tövbemi Geri Aldım,’ ‘İkimiz bir Fidanız’, ‘Kul Hatasız Olmaz’ gibi birbirinden güzel şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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