KATSO Başkanı Alibeyoğlu’ndan ‘aşı olun’ çağrısı

Kars Sanayi ve Ticaret Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, vatandaşları Covid19 aşısı olmaya davet etti.

Alibeyoğlu, yeniden uygulanabilecek kısıtlamalarının ekonomik ve psikolojik olarak zor günler geçirmeye sebep olacağını belirtti.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “Sağlığımız için lütfen aşımızı olalım. İş dünyası olarak zaten zorlu bir süreç geçiriyoruz, tekrardan uygulanılabilecek büyük veya küçük kısıtlamalar; ekonomik ve psikolojik olarak daha da zor günler geçirmemize sebep olabilir” dedi.

Başkan Alibeyoğlu, Korona virüs (Covid19) ile mücadelenin en önemli etkenlerinden birisinin aşı olduğuna dikkat çekti.

Alibeyoğlu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlak suretle uyulması gerektiğinin altını çizerek, vatandaşların Covid19 aşısını yaptırmalarının kendi ve yakınları açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

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