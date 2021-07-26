KATSO Başkanı Alibeyoğlu, gazetecileri unutmadı Ertuğrul Alibeyoğlu, “Basın mensupları bu şehrin gizli kahramanlarıdır”

Kars Sanayi ve Ticaret Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelmeyi düşündüklerini ancak tatilden dolayı bugün basın mensuplarıyla bir arada olduklarını ifade eden Alibeyoğlu, basın mensuplarının kentin gizli kahramanları olduklarını belirtti.

KATSO Toplantı Odası’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlamak için sizleri odamıza davet ettik. Pandemiden dolayı uzun zamandır kimseyle bir araya gelemdik. Sizlerle de kopuk kaldık. Hem Gazeteciler Bayramı dolayısıyla bir araya gelelim, hem de bir hasbıhal edelim” dedi.

Alibeyoğlu, ”Gazeteciler, basın mensupları bu şehrin gizli kahramanlarıdır. Her zaman sorunları dile getiren, bizimle beraber olan, şehrin her zaman dışa yansımasında faydası olan kesim sizlersiniz. Bunan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü sizin önemli bir yeriniz var, gizli bir emeğiniz var. Bunun kimse farkında değil, bunun hakkını vermemiz gerekiyor. Aynı şekilde değer vermemiz gerekiyor. Sizlerin yerini farklı tutmamız gerekiyor” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu, basın mensuplarını plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti. Alibeyoğlu, basın mensuplarıyla bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

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