Kars’ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İHA

Kars’ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kars’ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın 3’üncüsü Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Başkanlığı’nda yapıldı.
Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen 2021 yılı 3’üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın açılışında konuşan Öksüz, “Koordinasyonlar hepinizin bildiği gibi il düzeyinde yürüttüğümüz yatırım faaliyetlerinin koordine edildiği, yatırımlarda özellikle kurumlarımızı ilgilendiren sorun ve darboğazları görüşüp bu konuda bir iş güdüm sağlandığı bir platformdur. Dolayısıyla hem ilimizin genel olarak yatırımlarını, yatırımların seyrini bu vesile ile öğrenmiş olacağız. İlgili kurum ve kuruluşlar sizlere bilgi verecekler. Bir yandan da tabi toplantının amacı yönünden önem taşıyan husus ve yatırımlarda kurumlar arasında bir iş güdüm gerektiren husus varsa bunları burada belirtmek ve çözüm bulabilmek yoksa zaten bu yatırım faaliyetleri sürdürülüyor. Zaten bir seyir içerisinde bir plan ve program içerisinde bu yatırımlar yapılıyor. Önemli olan burada karşılıklı olarak özellikle bölge kuruluşlarımız, yatırımcı kuruluşlarımızın temsilcilerinin de olduğu bu toplantı da yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak daha da önemli diye düşünüyoruz” dedi.
Öksüz, “Yatırımlar yönünden içerisinde bulunduğumuz senede bir takım sıkıntılar yaşadık. Elbette bunlardan birinci pandemi süreci şüphesiz ki kamu yatırımlarını, yatırımların büyümesini olumsuz yönde etkilerdi. Kurumlarımızda idari izin sistemi uygulandı. Yatırımlarda ister istemez bir yavaşlama tabi ki oldu. İnşallah pandemiden sonra normalleşme dönemiyle birlikte bu aradaki farkı kapatarak devam etmek durumundayız. Elimizdeki ödenekleri biran önce harcayabilmek için, yatırımları en hızlı biçimde tamamlanması için bundan sonraki süreçte daha gayretli daha hızlı daha üretken olmak durumundayız. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Aksi taktir de mevcut ödenekleri harcayamayacak durumda kalırız, buda yatırımları olumsuz yönde etkiler. Bildiğiniz gibi mevsim şartları kış şartı çalışmalarımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor, kış sezonu daha erken geliyor, dolayısıyla kış sezonu gelmeden havalar soğumadan özellikle yapılması gereken yatırımları tamamlamak gibi bir mecburiyetimizde var. Bütün kurumlarımızdan bütün kurum yöneticilerimizden gerek bölge kuruluşları gerek il kuruluşları gerek belediye başkanlarımız gerek yatırımcı kuruluşlarımız her kes de daha hızlı bir çalışma, yılsonuna kadar daha üretken, daha verimli bir çalışma beklediğimi ifade etmek istiyorum. Belirtmek istediğim hususlardan birisi de içinde yaşadığımız Kovid süreciyle ilgili, aşılama çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Doğu Anadolu bölgesinde kırmızı kategoriden çıkan illerden birisiyiz. Diğer iller kırmızı ama biz turuncu kategoriye geçtik. Bunu yeterli görmüyoruz, aşılamaya hep birlikte destek vermeliyiz. Tüm vatandaşlarımıza aşılamanın gerekliliğini, önemini ve zorunluluğunu bir şekilde anlatmak durumundayız. Biran önce aşı olmayan vatandaşlarımızın aşı olmalarını sağlamak için gayretli olmak durumundayız. Elimizde salgına karşı tek silah, tek yöntem, tek araç aşı, dolayısıyla herkesten belediye başkanlarımıza da ifade etmek istiyorum ilçeler ölçeğinde de destek ve gayret bekliyoruz. Sağlık Müdürlüğümüz bu çalışmayı yaparken hem sabit ekipleriyle hem de gezici ekipleriyle bu çalışmayı yapıyor. Onlara destek olalım, onlardan talepleriniz varsa iletin, biz zaten mobil bazlı ekiplerde oluşturduk. 24 ya da 25 ekibimiz var, şuanda onlar devam ediyor ama biz istenirse şehrimizin bazı noktalarına aşı noktası kurmak suretiyle de vatandaşımızı aşı yapmak istiyoruz” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından toplantı yatırımcı kurum ve kuruluşların kendi kurumlarıyla ilgili sunumlarıyla devam etti. Toplantı da hayata geçirilen projelerin son durumları gözden geçirildi. Toplantı daha sonra sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağanak yağış ve dolu ekili alanlara zarar verdi
YEREL HABERLER Sağanak yağış ve dolu ekili alanlara zarar verdi
KATSO Başkanı Alibeyoğlu, gazetecileri unutmadı Ertuğrul Alibeyoğlu, “Basın mensupları bu şehrin gizli kahramanlarıdır”
YEREL HABERLER KATSO Başkanı Alibeyoğlu, gazetecileri ...
Bedesten ve Konağın çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Bedesten ve Konağın çevre düzenlemesi çalışmaları ...
KATSO Başkanı Alibeyoğlu’ndan ‘aşı olun’ çağrısı
YEREL HABERLER KATSO Başkanı Alibeyoğlu’ndan ‘aşı olun’ çağrısı
Doğu Ekspresi dolu dolu Kars’a geliyor Kars Kalesi altında Kafkas oyunu oynadılar
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi dolu dolu Kars’a geliyor Kars Kalesi ...
Hakkı Bulut SMA hastası çocuk için Kars'ta sahneye çıktı
YEREL HABERLER Hakkı Bulut SMA hastası çocuk için Kars'ta sahneye ...
Kars’ta günbatımı görenleri hayran bıraktı
YEREL HABERLER Kars’ta günbatımı görenleri hayran bıraktı