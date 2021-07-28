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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuraklığın vurduğu Kars’ta çiftçilerin hasad mesaisi başladı

İHA

Kuraklığın vurduğu Kars’ta çiftçilerin hasad mesaisi başladı

Kuraklığın vurduğu Kars’ta geçimlerini tarımla sağlayan çiftçiler arpa hasadına başladı.
Kuraklığın vurduğu kentte sabah erken saatlerde ektikleri tarlalara gelen çiftçiler, bir taraftan arpalarını biçiyor, diğer taraftan da biçilen arpaları topluyor. Hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Kars’ta çiftçiler, güneş altında tarlalarını biçiyor.

“Bu sene kuraklık vurdu”
Çiftçilerin ektiği tohumu kurtarmanın peşinde olduğunu belirten Erdal Aydın, “Bu sene durum biraz kritik, kurak oldu. Çiftçi memnun değil. Bu işe devletin el atması lazım. Sigortamı olur, kaskomu olur, bir şeyler yapması lazım. Çiftçiler bu yıl perişan, arpa biçimi normalde çiftçilerin biçerdövere vermesi gerekirken, kendi çabasıyla bir şey kurtarmanın peşinde, durum bu, bu sene kuraklık vurdu. Artık ne olacak bilmiyoruz, millet ektiği tohumu kurtarmanın peşinde, o da yok” dedi.

“Halimiz hal değil”
Bu yılın çok kötü olduğunu ifade eden İsmail Aydın, “çok kötü, bu sene kuraklık vurdu, halimiz hal değil. Yani bari hayvanlarımız para etseydi, hayvanlarımızı satacaktık. O da para etmiyor. Bakacağız, bir şekilde çare bulacağız. Zor oluyor ama mecburen yapıyoruz” diye konuştu.
“Boşu boşuna gelip çalışıyoruz”
Boşu boşuna çalıştıklarına dikkat çeken Muhtar Aydın, “Kuraktır, her taraf kurak, hayrı yok, bu sene zarar ettik. Çok zarar ediyoruz. Zor olsa ne yapalım rençberiz mecbur çalışacağız. Boşu boşuna gelip çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Karaurgan köyünde yaşayan çiftçiler, sabah erken saatlerde tarlarına gelerek arpa biçimi yapıyor. Sıcak havaya aldırış etmeden çalışan çiftçiler, kuraklığın vurduğu tarlarında ektikleri tohumları kurtarmaya çalışıyor. Erken saatlerde başlayan hasad mesaisi gece geç saatlere kadar devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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