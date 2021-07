Digor Devlet Hastanesi’nde Hemodiyaliz Ünitesi’nin açılışı yapıldı. İlçede bulunan hastalar artık Kars’a gitmeyecek.

Kars’ın Digor ilçesi Devlet Hastanesi bünyesinde hizmete giren Hemodiyaliz Ünitesi’nde bulunan 4 Hemodiyaliz cihazında 12 hastaya hizmet verilecek.

Digor İlçe Devlet Hastanesi’nde oluşturulan Hemodiyaliz Ünitesi’nin açılışını Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kaymakam Hakan Zengince, Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve davetliler birlikte yaptı. Açılışı yalpan Hemodiyaliz Ünitesi daha sonra gezildi. İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu’ndan bölüm hakkında protokol üyelerine bilgi verdi.

Açılış sonra gazetecilere açıklamada bulunan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Şimdi şükürler olsun Digor’da aynı anda 4 kişinin kalabileceği diyaliz ünitesini, aynı zamanda hastaları evlerinden alıp diyaliz işlemleri bittikten sonra da yine evlerine bırakacak şekilde bu hizmete bugün burada vereye başladık. Tabi sağlık her şeyin başlında, insanın sağlıkla alakalı bir sıkıntısı olduğu zaman dünyayı gözü görmüyor. Yani ne yaparsanız yapın onun için kıymeti yok. Önce sağlığı çözmek, sonra başka ihtiyaçlara bakmak lazım. Güzel bir hastane yaptık Digor’a, ilçemize güzel hizmetler vermesine zemin hazırladık. Burada dahiliye uzmanları var, başka uzmanlar var, eğitim almış hemşire ve diğer sağlık personeli var. Bu Digor’da bugüne kadar çok olan bir şey değildi. İlçelerimizde olan bir şey değildi. Son yıllarda yapmış olduğumuz, hükümetlerimizin yapmış olduğu sağlıktaki değişimi dönüşüm, gelişimin sonucudur. Her ilçemizde artık uzmanlarında bulunduğu hastanelerimiz var. Diyaliz en önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesiydi. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Bugün Digor’da Diyaliz Ünitesi’nin açılışı için bir aradayız. Memnunuz çünkü vatandaşlarımız özellikle böbrek rahatsızlığı çeken vatandaşlarımız için önemli bir hizmet olan Hemodiyaliz Ünitesini burada kurmak, onlarının sağlığına kolaylık sağlayacak. Biz ilimiz genelinde 46 tane hemodiyaliz cihazı ile 162 tane hastamıza hizmet veriyorduk. Burada da inşallah 4 cihazda, burada bulunan 12 hastamıza hizmet vereceğiz” diye konuştu.

Son olarak söz alan 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars milletvekili Ahmet Arslan, “Digor’da, Digor Devlet Hastanesi’nde Hemodiyaliz Ünitesinin açılıyor olmasından duyduğumuz memnuniyetle özellikle bakanımız başta olmak üzere ilgililere teşekkür ediyoruz. Burada yerinde insanımıza bu hizmeti verilmiş olması çok kıymetli ve çok değerli, dışarıdan bakanlar için çok anlam ifade etmiyor olabilir ama haftanın iki günü, üç günü bu tedaviyi almaya gitmesi gereken insanlar ve onların ailelerini düşündüğünüz zaman her ne kadar devler kapılarından alıp Kars’a kadar götürüp bu hizmeti verip tekrar evlerine kadar bırakıyor olsa bile, orada geçen zamanı düşündüğünüz zaman yerinde bu hizmetin verilmesi çok kıymetli, ö yüzden teşekkür ediyoruz ve hayırlı uğurlu olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali milletvekilleri ve beraberindekiler bir süre Digor Devlet Hastanesi’ni gezdi. İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu’ndan brifing aldı. Protokol üyeleri daha sonra Digor’dan ayrıldı.

