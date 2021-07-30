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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış’ta otomobil takla attı: 5 yaralı

İHA

Sarıkamış’ta otomobil takla attı: 5 yaralı

Sarıkamış’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Feci kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza; Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kalebaş Yaylası’nda meydana geldi. 38 ABL 358 plakalı araç sürücüsü M.T. hasta olan yeğenini hastaneye götürmek için yola çıktı. M.T.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü M.T. ve araçta yolcu olarak bulunan S.T., Y.Ç., M.H.T. ve G.T. yaralandı.
Durumun jandarmaya bildirilmesiyle birlikte olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan G.T.’nin durumun ağır olduğu ve Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak jandarma tahkikat başlattı.

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