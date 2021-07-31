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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karslı baba oğul üniversiteden birlikte mezun oldu

İHA

Kars'ta baba ve oğlu üniversiteden aynı anda mezun oldu.

Karslı baba oğul üniversiteden birlikte mezun oldu

Kars’ta baba ve oğlu üniversiteden aynı anda mezun oldu.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan baba Fevzi Vargün ile oğlu Ömer Faruk Vargün, birlikte mezun olmanın mutluluğunu yaşadılar.
AÖF’den mezun olan baba ve oğlu AÖF Kars Bürosu’na gelerek diplomalarını AÖF Kars Büro Yöneticisi Ahmet Karakeçili’den aldı.
Baba ve oğlun sevinçlerine ortak olan Karakeçili, Fevzi Vargün ile oğlu Ömer Faruk Vargün’e diplomalarını vererek başarılar diledi.
Açık Öğretim Fakültesi mezun olan baba Fevzi Vargün ilahiyat, oğlu Ömer Faruk Vargün ise adalet bölümünü okudu.

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