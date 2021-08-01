Bozkırın ortasından yılan gibi kıvrılarak akıyor Selim menderesleri havadan görüntülendi

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Kars’ta Bozkırın ortasından yılın gibi kıvrılarak akan menderesler görenleri büyülüyor.

Kars’ın Selim ilçesinden geçen Selim menderesleri havadan görüntülendi. Selim ovasının ortasından sessizce akarak Kars Çayı’na karışan menderesler Bozkırın ortasında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kuraklığın yaşandığı Kars’ta kavurucu sıcaklara rağmen etrafındaki yeşilliği koruyarak yaklaşık 5 kilometre akan Selim menderesleri bozkırın ortasında kıvrılarak akarken gökyüzünün mavisiyle bütünleşerek Kars Çayı’na dökülüyor.

Kars’ta 4 mevsim ayrı güzelliğe bürünen Selim menderesleri keşfedilmeyi bekliyor.



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