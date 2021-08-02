Hemzemin geçitte Doğu Ekspresi'nin çarpmasıyla öldü 

Bodrum'da bir yangın daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KARS, (DHA)KARSAnkara seferini yapan Doğu Ekspresi'nin, hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isterken çarptığı Nurettin Artuğel (55), hayatını kaybetti.

Kaza, Alparslan Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nin bulunduğu hemzemin geçitte meydana geldi. KarsAnkara seferini yapan 42009 sefer sayılı tren, hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan Nurettin Artuğel'e çarptı. Artuğel, trenin altında yaklaşık 200 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Artuğel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Nurettin Artuğel'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından raydan alınıp, hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-08-02 10:24:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.