Hemzemin geçitte Doğu Ekspresi'nin çarpmasıyla öldü 

KARS, (DHA)KARSAnkara seferini yapan Doğu Ekspresi'nin, hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isterken çarptığı Nurettin Artuğel (55), hayatını kaybetti.
Kaza, Alparslan Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nin bulunduğu hemzemin geçitte meydana geldi. KarsAnkara seferini yapan 42009 sefer sayılı tren, hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan Nurettin Artuğel'e çarptı. Artuğel, trenin altında yaklaşık 200 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Artuğel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Nurettin Artuğel'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından raydan alınıp, hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-08-02 10:24:24
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