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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta tren altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti

İHA

Kars’ta tren altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta trenin çarptığı bir kişi yaklaşık 50 metre sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saat 08.05 sıralarında meydana geldi. Kars’tan Ankara’ya hareket halindeki 42009 sefer sayılı Doğu Ekspresi, Yeni Mahalle eski Kömür Tevzi bölgesinde bulunan hemzemin geçitten geçmekte olan N.A.’ya çarptı. Feci kazada olay yerinden yaklaşık 50 metre sürüklenen N.A. hayatını kaybetti. Kaza, vatandaşlar tarafından polis, itfaiye ve AFAD ekiplerini bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaza mahalline güvenlik şeridi çekti. Kaza daha sonra cumhuriyet savcısına bildirildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kaza mahalline kimsenin girmesine izin vermezken kazada hayatını kaybeden N.A.’nın yakınları olay yerine geldi. Yapılan incelemelerin ardından N.A.’nın cansız bedeni Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan yapılan incelemelerin ardından Doğu Ekspresi’nin gecikmeli olarak yoluna devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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