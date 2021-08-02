Hemzemin geçitte Doğu Ekspresi'nin çarpmasıyla öldü (3)

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KAZA ANI KAMERADA

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesindeki evinden Kars Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmek üzere yola çıkan, HDP Dağpınar Belediye Meclis üyesi Nurettin Artuğel'in, hemzemin geçitte Doğu Ekspresi treninin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trenin geçişi için hemzemin geçitteki otomatik bariyerle yolun kapatılmasının hemen ardından Artuğel'in minibüsten indiği görülüyor. Bir süre ilerleyen Nurettin Artuğel'e trenin çarpma anı da görüntülere yansıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-08-02 14:35:00



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