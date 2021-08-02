Kars’ta İl Güvenlik ve Asayiş toplantısı yapıldı

Kars’ta, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında ‘İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon’ toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, kaymakamlar ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısında, Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı, Uyuşturucuyla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, orman yangınlarının önlenmesi ve Covid19 salgınında Kars'taki son durum görüşüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.