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Kars´ta ormanlık alanlara giriş yasaklandı

DHA

Kars´ta ormanlık alanlara giriş yasaklandı


KARS, (DHA)- KARS Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, kentte ormanlık alanlara girişleri 1 ay süreyle yasakladı. Ayrıca piknik yaparken ateş yakanların adreslerinin alınarak, olası yangınlardan sorumlu tutulacakları belirtildi. 
Kars Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Türker Öksüz'ün başkanlığında toplandı. Ülke genelindeki orman yangınlarının görüşüldüğü toplantıda, kent genelinde olası orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler de değerlendirildi. Yangından önce yangın anında ve yangın söndükten sonra yapılması gerekenlerin görüşüldüğü toplantıda, 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişçıkışın yasaklanmasına karar verildi. Orman teşkilatı tarafından köylerde orman yangınının önlenmesi ve orman yangını çıktığında söndürülmesi konusunda bilinçlendirme çalışması yapılmasına da karar veren komisyon; piknik amacıyla ormanda ateş yakmama konusunda yöre halkının bilinçlendirileceğini ve yollar kenarlarında orman işletme müdürlüklerince yangın emniyet şeritleri oluşturulacağını kaydetti. Her ilçedeki orman yangını komisyonlarının, piknik alanlarını belirleyip, gerekli koruma tedbirlerini alacaklarına yer verilen komisyon kararında şunlar kaydedildi: 
"Orman İşletme Müdürlükleri yangına hassas olup önem ve öncelik arz eden yerlerdeki uyarı levhalarını artırarak en ücra köşelere kadar götürecekler, bu levhaların kontrolleri de orman muhafaza memurlarına yaptırılacak, her ne suretle olursa olsun, piknik tüpü de dahil hiçbir şekilde ateş yakılmayacak, sıcak piknik yapılmasına müsaade edilmeyecek, ayrıca giriş-çıkışların yasaklandığı yerlere de girişin yasak olduğunu gösteren uyarı levhaları konacaktır. Piknik yapanların ve ateş yakanların piknik yapmamaları ve ateş yakmamaları hususunda devriye görevi yapan görevliler tarafından uyarılmaları, ateş yakmakta ve piknik yapmakta ısrar etmeleri durumunda araçların plaka numaralarıyla sürücülerin adresleri alınarak buralarda çıkabilecek orman yangınından kendilerinin sorumlu tutulacakları konusunda uyarılacaklar, ısrar etmeleri halinde yasal işlem yapılmak üzere suç zaptı tanzim edeceklerdir. Ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiği sahalardaki yangın emniyet yol ve şeritlerinin bakımları, akaryakıt ve yağ giderleri Orman Bölge Müdürlüğü'nce karşılanarak, Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makineleriyle yapılacaktır. Yangına hassas bölgelerde, yangın sezonu boyunca makine parkları hazır halde tutulacak orman yangını olması halinde akaryakıtı ilgili İşletme Müdürlüğü'nce karşılanmak üzere, DSİ. 24. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Özel İdare İl Müdürlüğü ile Aras EDAŞ İl Koordinatörlüğü ağır iş makineleri, belediyece de itfaiye araçları il kriz merkezinin talebi üzerine verilecektir. Ayrıca bu makineler Orman Bölge Müdürlüğü'nün talebi halinde yangın mahalline hareket edecekler ve Orman Bölge Müdürlüğü yangının şiddetli olması ve tehlike arz etmesi durumunda bu kurumlardan ek iş makinesi talep edebilecektir. Yangın çıkma riski bulunan çöp depolama alanları için belediyeler gerekli tedbirleri alacak, buradaki olası yangınlar Belediye Başkanlıkları tarafından öncelikle önlenecektir. Belediyeler çöp alanlarının etrafını dozerle çevirip şerit açacak, kritik günlerde bu alanlarda Belediye başkanlıklarınca dozer ve arazöz görevlendirilecektir. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Orman İşletme müdürlüklerinin talebi halinde yangın ilk müdahale ekiplerine, orman yangınlarında olası yaralanma ve zehirlenmelere karşı ilk yardım eğitimi verilecektir. Köy telefonları, muhtarlıklar tarafından devamlı çalışır vaziyette bulundurulacaktır. Orman İşletme müdürlüklerince yangın riskinin az olduğu saatlerde (öğleden evvel) yol kenarlarında yangın çıkma ve yayılma tehlikesini arttıran cam, kağıt, plastik vb. gibi yanıcı maddeler toplattırılacaktır."
Kars Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, yangın anında ve sonrasında yapılacak çalışmalarla ilgili de bir dizi kararlar aldı.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-08-02 15:27:34

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