Anadolu'daki ilk Türk camisinde restorasyon çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu'daki ilk Türk camisinde restorasyon çalışmaları sürüyor

DHA

Anadolu'daki ilk Türk camisinde restorasyon çalışmaları sürüyor


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ndeki Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebul Menuçehr Camisi´nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra cami ibadete açılacak. 
Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Ani Ören Yeri'nde bulunan Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebu'l Manuçehr Cami, 1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Ani kentini fethetmesinden sonra 'Ani Beyi' olarak atadığı Menuçehr tarafından 1072'de dikdörtgen planlı ve 2 katlı olarak yaptırıldı. Caminin Ani'nin fethinin 957'nci yıl dönümü olan 16 Ağustos 2021'e kadar tamamlanarak ibadete açılması planlanıyor. Bölgeye gidip restorasyon ve kazı çalışmalarını inceleyen Vali Türker Öksüz, yetkililerden bilgi aldı.
Vali Öksüz, Ebu'l Menuçerh Camisi restorasyon çalışmalarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yapıldığını söyledi. Vali Öksüz, caminin restorasyonunun geçen yıl başladığını, 16 Ağustos'ta da Ani´nin fethinin yıl dönümünde çalışmaları tamamlamayı planladıklarını belirtti. 
ANİ'DE RESTORASYON
 35 kişilik bir ekiple 1 Haziran´da Ani Ören Yeri´nde başlayan kazıların 30 Eylül´e kadar süreceğini ifade eden Vali Öksüz şunları söyledi:
"Ani´de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan bizim çok değerli bir kültür varlığımız burası. Buradaki restorasyon çalışmalarını hep beraber inceledik. Selçuklu Camisi, Menuçehr Camisi, Selçuklu Çarşısı ve Selçuklular döneminde konut olarak kullanılan yerlerdeki restorasyon çalışmaları sürüyor. Burada bir kazı ekibimiz bu çalışmaları yürütüyor. Restorasyon çalışmalarını diğer destekler ile birlikte yürütüyoruz. 1 Haziran'da kazı çalışmalarımız başladı, 30 Eylül'e kadar bu kazı çalışmalarımız devam edecek. 35 kişilik bir ekip burada. Bu önemli kültür varlığını gün yüzüne çıkarmak, bütün insanların hizmetine sunmak için çaba gösteriyor, gayret ediyoruz. İnşallah burayı restore edilmiş haliyle kısa sürede bütün insanlığın hizmetine sunarız, diye düşünüyorum, bu çalışmalar tabii zaman isteyen, emek isteyen, gayret isteyen çalışmalar, onun için tabii ki belli bir hızla yürüyor, biz de bu çalışmalara elimizden geldiğince destek oluyoruz. Umarım kısa süre içerisinde bu restorasyon çalışmalarını tamamlarız."
EBUL MENUÇEHR CAMİSİ
Caminin kesin inşa tarihini bildiren batı cephesindeki kitabesi günümüzde mevcut değil. Eski fotoğraflarından ulaşılan kitabesine göre cami; 1064 yılındaki fethin ardından, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde Ani Şeddâdî Emîri Ebu´l Menûçehr tarafından yaptırıldı. Sultan Melikşah´ın 1072-1092 yılları arasındaki hâkimiyeti göz önüne alındığında, külliye birimlerinin de bu tarihler arasında inşa edildiğinin ortaya çıktığı belirtildi.
Cami, 2008-2010 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kısmi bir restorasyona (konservasyon) tabi tutulmuştur. Bu kapsamda; iç mekânda yüzey ve tuz temizliği yapılmış, özgün olmayan yer döşemesi kaldırılarak taş döşeme olarak yenilenmiş, üst örtüsü temizlenerek özgün toprak damına ulaşılmış ve koruyucu çatıyla kapatılmış ve minaresindeki basamaklar tamamlanarak üzerine koruyucu çatı örtüldü. 2020 yılında Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokolle yeni bir restorasyon kapsamına alındı. İki etap halinde uygulanacak olan bu protokole göre; ilk önce caminin pencere ve kapılarının kapatılarak ibadete açılması ve ikinci etap çalışmalarında ise kapsamlı bir restorasyona tabi tutulması planlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-08-03 09:40:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Stabilize yolda at yarışı
YEREL HABERLER Stabilize yolda at yarışı
Anadolu’nun ilk Türk camisinden ezan sesi yankılandı
YEREL HABERLER Anadolu’nun ilk Türk camisinden ezan sesi yankılandı
Kars´ta ormanlık alanlara giriş yasaklandı
YEREL HABERLER Kars´ta ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Kars’ta Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kars’ta Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon ...
Kars’ta İl Güvenlik ve Asayiş toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kars’ta İl Güvenlik ve Asayiş toplantısı yapıldı
Hemzemin geçitte Doğu Ekspresi'nin çarpmasıyla öldü (3)
YEREL HABERLER Hemzemin geçitte Doğu Ekspresi'nin çarpmasıyla öldü ...
TCDD Taşımacılıktan kaza açıklaması
YEREL HABERLER TCDD Taşımacılıktan kaza açıklaması
Hemzemin geçitte Doğu Ekspresi'nin çarpmasıyla öldü (2)
YEREL HABERLER Hemzemin geçitte Doğu Ekspresi'nin çarpmasıyla öldü ...
Kars’ta tren altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kars’ta tren altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Hemzemin geçitte Doğu Ekspresi'nin çarpmasıyla öldü 
YEREL HABERLER Hemzemin geçitte Doğu Ekspresi'nin çarpmasıyla öldü 
'Kanlı Tabya'ya ziyaretçi akını
YEREL HABERLER 'Kanlı Tabya'ya ziyaretçi akını
Kars'ta Doğu Ekspres altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kars'ta Doğu Ekspres altında kalan vatandaş hayatını ...
Kars’ta kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor
YEREL HABERLER Kars’ta kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor
Bozkırın ortasından yılan gibi kıvrılarak akıyor Selim menderesleri havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bozkırın ortasından yılan gibi kıvrılarak ...