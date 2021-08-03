Ani Ören Yeri’nde kazı çalışmaları sürüyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da bilinen Ani Ören Yeri'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesinin (KAÜ) ortaklığıyla bölgede yürütülen kazı çalışmalarına KAÜ FenEdebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan'ın başkanlık ediyor. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesindeki Ani Ören Yeri'nde yürütülen kazı çalışmalarını yerinde gördü. Vali/Belediye Başkan Vekili Öksüz, yürütülen kazı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, SERKA ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle restore edilen Ebu'l Menuçerh Camisi'nde de incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Kazı Evi’nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Ani’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan bizim çok değerli bir kültür varlığımız burası. Buradaki restorasyon çalışmalarını hep beraber inceledik, bildiğiniz gibi biraz önce de gördünüz Selçuklu Camisi, Menuçehr Camisi, Selçuklu Çarşısı ve Selçuklular döneminde konut olarak kullanılan yerlerdeki restorasyon çalışmaları sürüyor. Burada bir kaza ekibimiz var, kazı ekibimiz bu çalışmaları yürütüyor. Restorasyon çalışmalarını diğer destekler ile birlikte yürütüyoruz” dedi.

1 Haziran 2021 tarihinde kazı çalışmalarının başladığını ifade eden Öksüz, “30 Eylül'e kadar bu kazı çalışmalarımız devam edecek. 35 kişilik bir ekip burada. Bu önemli kültür varlığını gün yüzüne çıkarmak, bütün insanların hizmetine sunmak için çaba gösteriyor, gayret ediyor. İnşallah burayı restore edilmiş haliyle kısa sürede bütün insanlığın hizmetine sunarız diye düşünüyorum. Bu çalışmalar tabii zaman isteyen, emek isteyen, gayret isteyen çalışmalar onun için tabii ki belli bir hızla yürüyor, biz de bu çalışmalara elimizden geldiğince destek oluyoruz umarım kısa süre içerisinde bu restorasyon çalışmalarını tamamlarız” diye konuştu.

Ani Ören Yeri’nde Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan yönetimde yürütülen kazı çalışmalarında 35 kişilik bir ekip görev yapıyor. Kazılar 30 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek.

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