Kars'ta aşılama oranı yüzde 60'a ulaştı



Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, nüfusun yüzde 60'ının aşılandığını, amaçlarının turuncu kategoride olan kenti, bu oranı yüzde 70'lere çıkararak mavi kategoriye taşımak olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, kent meydanı ve kale eteklerinde kurulan aşı çadırında incelemelerde bulundu. Sağlık çalışanları ve vatandaşlarla görüşen Lazoğlu, aşılamanın önemine dikkat çekti. Kentte 43 merkez ve 2 çadırda aşılamanın devam ettiğini kaydeden Lazoğlu, "Şu ana kadar hedef nüfusumuzun yüzde 60'ını aşıladık ama tabi yeterli değil. Turuncu kategorideyiz, hedefimiz mavi kategoride olmak. Yani nüfusumuzun yüzde 70'ini aşılamamız gerekiyor. İlimizde son zamanlarda Kurban Bayramı´ndan sonra vakalarımızda artışlar olmakta. Bunlara baktığımız zaman da genellikle aşılanmamış vatandaşlarımızın olduğunu görüyoruz. Hastanelerimizde yatan vatandaşlarımızın yüzde 95'i ya aşısız ya da aşıları eksik. Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Özellikle gençlerimizde aşılama ile ilgili bilimsel verilere dayanmayan soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini bilimsel kaynaklara dayanarak, uzman görüşleriyle giderebilirler ve aşılamaya tam destek verebilirler" diye konuştu.

İkinci doz Covid-19 aşısını olan Kadir Şentürk, hastalığın ancak aşıyla engellenebileceğini söyledi. Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına göre aşısını olduğunu belirten Hakan Tan, "Şimdiye kadar yerli aşıyı bekledim ama tekrar vakalar artmaya başlayınca beklemek istemedim. Aşı olup veya olmamak tercih meselesi, bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bu konuda ileride neler olacağı ile ilgili bazı tereddütler var, ben de bu tereddütleri yaşıyorum ama hayırlısı olsun" dedi.

Kronik rahatsızlığı olduğunu söyleyen Oktay Çaça da, "İlk doz aşımı oldum. Tansiyon ve buerger hastalığım olduğundan aşı olmayı ertelemiştim. Ancak şu an ilk doz aşımı yaptırdım. Aşı olmayanları sağlık için, sağlığını düşünmeleri için aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-08-03 15:41:19



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