Kars-Göle yoluna kurtlar indi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars-Göle yoluna kurtlar indi

İHA

Kars-Göle yoluna kurtlar indi

KarsGöle yolu kenarında bulunan yaylalara kurtlar indi. 1 kilometre arayla farklı bölgelerde görünen kurtlar görenleri şaşırttı.
KarsGöle karayolu kenarına kadar gelen kurtlar, vatandaşları görünce koşarak bölgeden uzaklaştı. KarsGöle yoluna gelen aç kurtlar bir birlerin yaklaşık 1 kilometre arayla yiyecek aradı. Kendilerini izleyen vatandaşları gören kurtlardan birisi dağa çıkarken, diğer ise boş arazide koşarak uzaklaştı. O anlar an be an kamerayla kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Organize ve Küçük Sanayi Sitesi’nin yolları yapılıyor
YEREL HABERLER Organize ve Küçük Sanayi Sitesi’nin yolları yapılıyor
Kağızman yolunda yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kağızman yolunda yol yapım çalışmaları devam ediyor
Jandarma hayvan hırsızlarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma hayvan hırsızlarına göz açtırmıyor
Kars’ta 200 bin aşı yapıldı Hedef nüfusun yüzde 60’ı aşı oldu
YEREL HABERLER Kars’ta 200 bin aşı yapıldı Hedef nüfusun yüzde 60’ı ...
Kars’ta, uyuşturucuya karşı vatandaşlar bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kars’ta, uyuşturucuya karşı vatandaşlar ...
Kars'ta aşılama oranı yüzde 60'a ulaştı
YEREL HABERLER Kars'ta aşılama oranı yüzde 60'a ulaştı
AK Parti İl Başkanı Çalkın, durmak bilmiyor
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Çalkın, durmak bilmiyor
Ani Ören Yeri’nde kazı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ani Ören Yeri’nde kazı çalışmaları sürüyor
Anadolu'daki ilk Türk camisinde restorasyon çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Anadolu'daki ilk Türk camisinde restorasyon ...
Stabilize yolda at yarışı
YEREL HABERLER Stabilize yolda at yarışı
Anadolu’nun ilk Türk camisinden ezan sesi yankılandı
YEREL HABERLER Anadolu’nun ilk Türk camisinden ezan sesi yankılandı