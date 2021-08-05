Kars-Göle yoluna kurtlar indi

KarsGöle yolu kenarında bulunan yaylalara kurtlar indi. 1 kilometre arayla farklı bölgelerde görünen kurtlar görenleri şaşırttı.
KarsGöle karayolu kenarına kadar gelen kurtlar, vatandaşları görünce koşarak bölgeden uzaklaştı. KarsGöle yoluna gelen aç kurtlar bir birlerin yaklaşık 1 kilometre arayla yiyecek aradı. Kendilerini izleyen vatandaşları gören kurtlardan birisi dağa çıkarken, diğer ise boş arazide koşarak uzaklaştı. O anlar an be an kamerayla kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.