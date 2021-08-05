Sahipsiz kalan tarihi binanın duvarında ağaç yetişti

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Kars’ta tarihi bina duvarları ve üzerinde ağaç yetişti. Yetişen ağacın kökleri tarihi binanın duvarlarını patlattı.

Uzun yıllardan beri sahibi tarafından boşaltılan ve kaderine terk edilen Haydar Aliyev Caddesi'nde bulunan ve Ruslar tarafından yaptırılan tarihi binanın duvarları ve bacasında filizlenip boy veren ağaçlar, köklerinin duvar içerisinde ilerlemesiyle tarihi binayı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Kentin en önemli tarihi binalarının bulunduğu Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan tarihi bina özel mülk olduğundan dolayı her hangi bir şey yapılamıyor. Duvarları bozulan camları kırılan ve arka duvarlarının bir kısmı yıkılan tarihi bina önlem alınmadığı takdirde yıkılarak kaybolacak.

Baltık mimarisi özelliği taşıyan tarihi binanın yetkililer tarafından üzerinde yetişen ağaçlardan arındırılmasını isteyen vatandaşlar, ağaçlar kısa sürede temizlenmezse tarihi binanın duvarlarının patlayarak yıkılacağını belirttiler.

Kentte birçok noktada aynı şekilde tarihi binanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken vatandaşlar, önlem alınmadığı takdirde tarihi yapıların yok olacağını kaydettiler.

Haydar Aliyev Caddesi üzerinde Valilik Hizmet Binası’nın hemen altında bulunan ve üzerinde ağaç yetişmeye başlayan tarihi binanın yetkiler tarafından üzerindeki ağaçlardan kurtarılması gerekiyor. Ağaç köklerinin duvarlara zarar verdiği tarihi bina önlem alınmadığı takdirde yıkılarak kaybolacak.

Öte yandan tarihi binanın üzerinde ve duvarlarında yetişen ağaçlar görenleri de şaşırtıyor. Ağaçlara kısa sürede önlem alınması bekleniyor.

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