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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır Gölü’nde gün batımı bir başka güzel

İHA

Çıldır Gölü’nde gün batımı bir başka güzel

Çıldır Gölü’nde gün batımı bir başka oluyor. Kızıla bürünen göl görenleri etkiliyor.
Doğu Anadolu'nun en büyük gölleri arasında yer alan Kars Çıldır Gölü’nde, gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
4 mevsim bir başka güzel olan Çıldır Gölü, kışın atlı kızaklarla üzerinde vatandaşlara kızak kaymanın keyfini yaşatırken, yaz aylarında ise gün batımında ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

“Çok keyifli zamanlar geçirdik”
Ailesiyle birlikte hem gün batımını izlemek ve hem de şehrin kalabalığından kurtulmak için Çıldır Gölü’ne geldiğini ifade eden Okan Avşar, “Çıldır Gölü çevresindeki tek mesire alanı burası, Çıldır Gölü Kütük Evi olarak biliniyor. Geldik gayet de keyifliydi. Küçük bir alan olsa da insanların yoğun ilgi gösterdiğini biliyoruz. Hafta sonundan ziyade hafta içi buraya gelme gayreti gösterdik ve geldik. Gerçekten yazın son günlerinde burada çok keyifli vakit geçirdik. Akşam saatlerinde gölün serinliğini de hissederek ve gün batımını çok keyifli zamanlar geçirdik diyebiliriz” dedi.
Özellikle son günlerde Kars’a yoğun olarak dışarıdan Doğu Ekspresi ile gelen vatandaşların ilk uğrak yerinden birisi de Çıldır Gölü oluyor. Çıldır Gölü’ne gelen vatandaşlar burada sevdikleriyle birlikte hem serin sularda yüzüyor, hem de akşam saatlerinde gün batımını izliyor. Çıldır Gölü’nde gün batımını izleyen vatandaşlar daha sonra Kars merkeze hareket ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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