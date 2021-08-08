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Sarıkamış’ta aşı çadırı kuruldu

İHA

Sarıkamış’ta aşı çadırı kuruldu

Sarıkamış korona virüs (Covid19) aşılama kapsamında aşı çadırı kuruldu.
Kovid19 aşı uygulamasını yaygınlaştırmak ve sırası gelen vatandaşlara hızlı hizmet ulaştırmak amacıyla Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan aşı çadırında vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği aşı çadırında haftada yaklaşık 500 aşı yapılıyor.
Aşı vurulmak için çadıra gelen vatandaşlar, “2. aşımızı vuruluyoruz, devletimiz, milletimiz sağ olsun aşılarımızı zamanında vuruluyoruz. Rabbim onların eksikliğini hissettirmesin. İnşallah biran önce virüs illetinden kurtuluruz” dedi.
Vatandaşlardan Muhammed Yusuf Gündüz’de “İlk aşımı vuruldum, herkesin de aşılanmasını istiyorum. Aşılanma olmadan bu virüsten kurtulamayacağız. Tez zamanda virüsten kurtulup normal hayatımıza dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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