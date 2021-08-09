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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta trafik kazası: 3 yaralı

İHA

Kars’ta trafik kazası: 3 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza KarsErzurum karayolu Cumhuriyet Köyü kavşağında meydana geldi. Cumhuriyet köyü kavşağında otomobille minibüs çarpıştı çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kaza her iki araçta bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Ola yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis yolu tek taraflı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralılar daha sonra ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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